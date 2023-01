Theater : Figurentheater „Der Grüffelo“ im Messepark Trier begeistert Jung und Alt

Trier Kindgerechte Unterhaltung für die ganze Familie bot Fischers Figurentheater im Trierer Messepark mit „Der Grüffelo“.

„Der Grüffelo“ ist ein zeitloser Klassiker der Jugendliteratur. 2010 kam er sogar auf die Kinoleinwand. Nach dem Buch und dem Film war das sympathisch anmutende Zottelmonster mit den langen Hörnern und den großen roten Augen nun als Puppentheater im Messepark in Trier zu sehen. Organisiert wird es von dem Ehepaar Joana und Michael Fischer. Das Stück lockte gleich am ersten Tag knapp 150 Zuschauer an.