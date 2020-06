Jubiläum : Der gute Geist der Pfarrei

Anneliese Junker erreicht heute ein biblisches Alter. Foto: privat

Trier-Heiligkreuz Anneliese Junker feiert am heutigen Montag ihren 100. Geburtstag.



Als Tochter eines Volksschullehrers in Sprendlingen, Rheinhessen, am 8. Juni 1920 geboren, verbrachte Anneliese Junker, geborene Röschner, ihre Kindheit und Jugend im Großraum Worms. Es folgte der Besuch des Technischen Seminars in Darmstadt mit erfolgreichem Abschluss 1939. Kaum älter als ihre ältesten Schülerinnen, stand sie bereits mit 19 Jahren vor den Klassen einer Oberschule in Butzbach, Hessen, als Lehrerin für Hauswirtschaft, Handarbeit und Sport.

Auch damals gab es besondere Anforderungen an Lehrerinnen und Lehrer. So musste Anneliese Junker zusätzlich fachfremden Unterricht erteilen, zum Beispiel Mathematik und Deutsch, da die männlichen Kollegen eingezogen wurden. Wie sie später erzählte, haben diese zusätzlichen Aufgaben sie manchmal an den Rand der Verzweiflung gebracht.

Nach Kriegsende lernte die junge Frau über ihre beste Freundin aus Wormser Zeiten deren Schwager Wilhelm kennen. Sie verliebten sich und heirateten im August 1947. Es folgte der Umzug nach Trier, da ihr Ehemann Mitglied des städtischen Orchesters geworden war. Vier Kinder wurden geboren, bis die Familie 1958 ihr neu erbautes Eigenheim in Heiligkreuz beziehen konnte, wo ein fünftes Kind zur Welt kam.

Anneliese Junker ist in Trier-Heiligkreuz bekannt für den unermüdlichen Einsatz im Dienst ihrer Mitmenschen auf der Basis eines starken Gottvertrauens. Neben ihren Aufgaben als Hausfrau und Mutter war sie 50 Jahre lang engagiertes Mitglied der Elisabethen -Konferenz der Caritas und in der Pfarrei Heiligkreuz ehrenamtlich im Bereich der Sozialarbeit unterwegs, unter anderem zu Hausbesuchen, zur Alten- und Familienhilfe. Sie besuchte Kranke und Behinderte und war Mitorganisatorin des Seniorenkaffees Club 65, bei dem sie oft für die musikalische Begleitung am Klavier sorgte. Die Organisation von Festen der Pfarrei sowie die Gestaltung von Liturgien gehörten ebenso zu ihren selbst auferlegten Aufgaben. Die Stadt Trier hat die Geburtstagsjubilarin für herausragendes ehrenamtliches Engagement geehrt.

Als es in den 70er Jahren zu einem Engpass beim Organistendienst der Pfarrei kam, stellte Anneliese Junker sich zur Verfügung und spielte zu den Gottesdiensten die Orgel, wann immer es benötigt wurde.