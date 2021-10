Corona-Pandemie : Der Impfbus kommt nach Trier

Seit Sommer hält der Impfbus des Landes an verschiedenen Plätzen der Region - hier im August am Supermarkt Ratio in Trier-Nord. Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer

Trier Vorbeikommen, Personalausweis zeigen, impfen lassen: Nachdem es vorige Woche keine Termine gab, kommt der Impfbus der Landesregierung in dieser Woche gleich drei Mal nach Trier: Am Mittwoch, 27. Oktober, hält er von 8 bis 16 Uhr am Balthasar-Neumann-Technikum in der Paulinstraße 105. Am Donnerstag, 28. Oktober, ebenfalls von 8 bis 16 Uhr, am Universitätsrind 115 (das ist zwischen den beiden großen Uni-Parkplätzen direkt an der Kohlenstraße Richtung Kürenz), und am Samstag, 31. Oktober, von 9 bis 17 Uhr, am Georgsbrunnen auf dem Kornmarkt.

Impfen lassen können sich Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren, bis zum Alter von 15 Jahren muss ein Sorgeberechtigter dabei sein, von 16 bis 18 Jahren muss eine schriftliche Einwilligung der Eltern mitgebracht werden.

Auch Auffrischungsimpfungen sind am Impfbus möglich, generell eallerdings nur für bestimmte Personengruppen, etwa Menschen mit Immunschwäche, Menschen ab 60 Jahren nach individueller Abwägung, Menschen über 80 Jahre, enge Kontaktpersonen von Menschen mit schweren Immunschwächen, Menschen, die bisher einmalig mit Johnson&Johnson geimpft wurden. Alle Infos dazu gibt‘s im Internet unter corona.rlp.de.

Im Landkreis Trier-Saarburg sind in dieser Woche keine Stopps des Impfbusses vorgesehen. Wann der Impfbus in der ersten Novemberwoche in der Region Trier hält, wird erst am kommenden Freitag vom Gesundheitsministerium veröffentlicht