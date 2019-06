Tradition : Der König ist zurück in Trittenheim

Céphas Bansah, König von Hohoe in Ghana und vor 20 Jahren Weinkönig von Trittenheim, zwischen seiner am Pfingstwochenende gekrönten aktuellen Nachfolgerin, Weinkönigin Janina I. (rechts), und deren Weinprinzessin Anna. Foto: Ursula Schmieder

Trittenheim Die Krönung von Weinkönigin Janina I. und der Auftritt eines prominenten Gasts sind die Höhepunkte des Pfingstweinfests „unter den Brücken“ von Trittenheim.

Der Kontakt zu Bansah, der in Ludwigshafen eine Autowerkstatt betreibt und ein Jahr nach seiner Krönung in Trittenheim heiratete, riss nie ab. Nun stellte er dort das von ihm und Ehefrau Gabriele verfasste Buch „König zwischen zwei Welten” vor, dessen Verkaufserlös in Hilfsprojekte in Hohoe fließt. Trittenheim widmet er darin ein ganzes Kapitel. Denn nicht nur die Wein­baugemeinde ist ihm bis heute dankbar. „Wir haben auch dich in unser Herz geschlossen“, betonte Bernhard Schmitt, der „die großartige Hilfe“ Bansahs für sein Land lobte. Abgesehen davon habe er „als echter König“, der sich zum Weinkönig krönen ließ, dem Amt zu neuer Attraktivität verholfen.