Stadtentwicklung : Gleich zwei moderne Sporthallen für Schweich

Schweich Der Kreis Trier-Saarburg saniert die Stefan-Andres-Halle in Schweich für mindestens 6,5 Millionen Euro. Ende des Jahres soll sie innen fertig sein.

Auffällig hell ist es in der Stefan-Andres-Sporthalle in Schweich, die Anfang kommenden Jahres den Schulen wieder komplett für den Unterricht zur Verfügung stehen soll. Die Dreifeld-Halle hat auf zwei Seiten je zwölf große Fenster bekommen. Vorher gab es laut Dominik Knobloch, Ständiger Vertreter des Schulleiters am Gymnasium Schweich, hier kein natürliches Licht.

Ein ganzes Schuljahr über hatte das Schulzentrum keine eigene Sporthalle. Die Schüler mussten zu Sporthallen in Mertesdorf, Kenn und Mehring gefahren werden (der TV berichtete). Jürgen Nisius, Schulleiter der Realschule plus Schweich, der am 31. Juli in den Ruhestand geht, freut sich über beide Hallen. Er sagt: „Die Zeit war keine sehr angenehme für Schulen. Wir mussten sehr kreativ sein, um den Schulsport zu gewährleisten.“ Für Landrat Günther Schartz ist klar: „Wir brauchen hier im Schulzentrum noch weitere Hallenkapazitäten.“ In einer neuen Konzeption sei noch einmal eine Zweifeldhalle für das Schulgelände vorgesehen. „Um die Zeit bis zum Bau dieser Halle zu überbrücken, sind wir dankbar für die Zwischenlösung“, sagt der Landrat. Das nehme Zeitdruck, weil der Kreis derzeit doch ein sehr ambitioniertes Schulbauprogramm vorhabe. So soll zum Beispiel in Schweich bald auch der komplette Schul-Altbautrakt saniert werden.