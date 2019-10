Vortrag : Der Kreisbauern- und Winzerverband Trier-Saarburg informiert

Schweich In einer Vortragsveranstaltung des Kreisbauern- und Winzerverbandes Trier-Saarburg und des Landwirtschaftlichen Kasinos Trier referiert am Dienstag, 5. November, um 20 Uhr im Hotel Leinenhof in Schweich Raimund Fisch von DLR Eifel, Bitburg zum Thema: „Versteppung und Verfall der Kulturlandschaft am Beispiel des Grünlandes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Ist eine ökonomische Grünlandbewirtschaftung ohne Nutzviehhaltung möglich?