Künstler mit Schlittenhunden : Warum der letzte Trapper vom kanadischen Yukon jetzt den Trierer Meulenwald malt (Fotos)

Gemälde oder Natur? Fotos und Bilder aus dem Leben eines der letzten Trapper vom Yukon, der jetzt den Meulenwald malt

Naurath Das ist die Geschichte von einem Trierer, der auszog, um in Kanada Gold zu schürfen – und mit einem der letzten Trapper des Yukon zurückkam. Der Trapper ist zudem einer der bekanntesten Maler Nordkanadas und fällt nicht nur mit seinem Leben auf. Seine Kunstwerke, die er jetzt im Schloss Föhren ausstellt, zeigen keine röhrenden Hirsche.

Im kleinen Naurath angekommen, geht Halin de Repentigny erstmal spazieren. Und zwar täglich. Durch den Meulenwald, die typischen Dörfer der Eifel, hinein in die kleinen Kirchen. Die Abgeschiedenheit und die viele Natur sind alles andere als neu für ihn: De Repentigny hat mehr als 30 Jahre lang in den einsamen Wäldern Kanadas gelebt, in einer Holzhütte, Dutzende Kilometer von der nächsten Siedlung entfernt, mit seiner Frau, einer kanadischen Ureinwohnerin. Für die Tochter der beiden schickt das Schulamt einmal pro Jahr eine große Kiste mit Lehrmaterial – Homeschooling in seiner ursprünglichen Version. Alle paar Monate nur fährt de Repentigny in die nächste Kleinstadt, um die Felle der Tiere zu verkaufen, die die Trapperfamilie fängt.

Trapper aus Naurath in der Eifel hat hat mehr als 30 Jahre lang in den einsamen Wäldern Kanadas gelebt

Info Das Yukon-Territorium... ...ist benannt nach dem gleichnamigen, mächtigen und mehr als 3000 Kilometer langen Fluss, liegt im äußersten Nordwesten Kanadas und hat eine Fläche von gut 480.000 Quadratkilometern und 43.000 Einwohner. Zum Vergleich: Deutschland ist knapp 380.000 Quadratmeter groß und zählt gut 84 Millionen Einwohner. Zwei Drittel der 43.000 Yukon-Einwohner leben in der Hauptstadt Whitehorse, die nächst größere Stadt Dawson hat rund 1300 Einwohner. Der Yukon ist seit mindestens 12.000 Jahren von Menschen besiedelt. Die Ureinwohner lebten bis zur Hälfte des 20. Jahrhunderts nomadisch, der Pelzhandel war bis zum Goldrausch Anfang des 19. Jahrhunderts das wichtigste Handelsgeschäft. Die Pelztierjäger am Yukon heißen Trapper – abgeleitet vom englischen Wort für Falle, „trap“.

Von den unendlichen Weiten des Yukon hatte der heute 64-Jährige, geboren und aufgewachsen in der Millionenstadt Montreal, bereits als Jugendlicher geträumt. Seine zweite Leidenschaft meldete sich noch früher: „Als kleiner Junge habe ich schon gemalt – der Drang dazu steckt irgendwie in mir drin.“ Auch im harten Arbeitsalltag in der Wildnis greift der Autodidakt zum Pinsel und malt, die Landschaft, seine Frau, seine Huskys und den Schlitten und andere Szenen aus dem traditionellen Leben der Fallensteller, von denen es schon damals am Yukon nur noch rund ein Dutzend gibt.

Die Bilder verkauft de Repentigny auf den Märkten. Seine Kunst fällt auf, heute hängen in vielen Galerien Vancouvers seine Werke, die für bis zu 10.000 Euro gehandelt werden. Von der Malerei kann de Repentigny gut leben, die kanadischen Winter verbringt er mittlerweile in Argentinien.

Und jetzt also die Eifel.

Vom Trapper zum Künstler - Halin de Repentigny kann von seinen Gemälden gut leben

Andreas Macherey aus Trier-Biewer und Besitzer von Gold-Claims am Yukon, hat den in Nordkanada bekannten Maler de Repentigny nach Deutschland geholt. Foto: Christiane Wolff

Nach Naurath gekommen ist der Maler auf Einladung von Andreas Macherey. Trierer, Gründer der mittlerweile deutschlandweiten Individualreisen-Kette „Boomerang Reisen“, Abenteurer und Landwirt. Der 52-Jährige war Ende vorigen Jahres selbst am Yukon unterwegs. Nicht zum Fallenstellen und auch nicht zum Malen – sondern auf der Suche nach beim großen Klondike-Goldrausch Ende des 19. Jahrhundert übrig gebliebenen Goldfeldern. Neben etlichen anderen Spleens – zum Beispiel der Wiederbelebung der Zils-Brauerei in Naurath, dem Züchten von Highland-Rindern auf seinem Bauernhof in Naurath und als Hauptakteur der DMAX-Fernsehserie „Goldrausch in Australien“ – besitzt Macherey jetzt also zusammen mit seinen Partnern auch noch Gold-Claims in der Nähe des nördlichen Polarkreises.

Andreas Macherey aus Trier lädt Trapper Halin de Repentigny nach Naurath ein

„Als wir in Dawson City am Yukon waren, erzählte mir irgendjemand von diesem Maler, der gleichzeitig einer der letzten Trapper ist – ich wollte ihn unbedingt kennenlernen“, erzählt Macherey. Die beiden treffen sich in einer Kneipe. „Ich war völlig fasziniert von seinen Berichten über das Leben in der Wildnis – und dann noch diese künstlerische Begabung!“ Spontan lädt der Trierer den Trapper nach Naurath ein. „Mir geht es darum, dass seine Kunst, die von dieser ursprünglichen Lebensart erzählt, auch hier bekannt wird.“

Angekommen in Naurath geht de Repentigny dann also erstmal spazieren. Drei Wochen lang. „Das Licht, die Farben, die Tiere, die Pflanzenwelt – das ist hier alles völlig anders als am Yukon“, berichtet der Künstler im Gespräch mit dem Volksfreund. Schließlich ist die Inspiration dann da und Halin de Repentigny greift zum Pinsel. Wer sich nun vorstellt, so ein den Traditionen verhafteter Mann aus dem Wald malt Bilder, die an die Tiermalerei der deutschen Spätromantik erinnern – dramatisch röhrender Hirsch vor dunklen Tannen in Öl also – irrt allerdings. De Repentigny hat sich dem Surrealismus verschrieben. Die Farben, in denen er das Föhrener Schloss gemalt hat, den Meulenwald und Naurath aus gleich mehreren Perspektiven – sind hell, bunt und verwaschen, alles überstrahlt von Licht.

Letzter Trapper aus dem Yukon in Kanada malt surrealistische Bilder - Ausstellung ab 8. Februar im Föhrener Schloss

Auch de Repentigny selbst entspricht keinem Klischee: „Ich bin mittlerweile nicht mehr der Trapper von damals – ich habe einen Haarschnitt und eine Kreditkarte“, erzählt der gebildete Mann mit dem feinen Humor mit einem Augenzwinkern.

Für seine Ausstellung im Föhrener Schloss, die am Mittwoch, 8. Februar, eröffnet wird, hat er aber auch Bilder dabei, die vom Leben und den Traditionen am Yukon erzählen. An allen fünf Tagen der Ausstellung „Halin – Introductions“ ist de Repentigny vor Ort. Auf Gespräche mit den Besuchern über seine Kunst freue er sich – und wen es interessiert, dem wird er auch wohl auch die ein oder andere Geschichte von seiner wilden Vergangenheit am Yukon erzählen.