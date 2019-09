Kurioses : Der Liter Diesel für 9 Euro 99

TRIER-Tarforst (LH) Da staunte der Diesel-Fahrer am Samstagmorgen bei der Fahrt auf der Kohlenstraße in Tarforst, als er die Preistafel für Truck-Diesel mit 9,99 Euro pro Liter gesehen hat. Truck-Diesel wollte er zwar sowieso nicht tanken.

Aber hoffentlich zieht der Preis für PKW-Diesel nicht nach ... Als der Preis am Abend immer noch an der Tafel stand, hakte der Trierische Volksfreund nach: Die Preisanzeige an dieser Stelle sei defekt und auch nicht zu ändern gewesen, sagte die diensthabende Mitarbeiterin der Tankstelle. Entwarnung also für alle Diesel-Fahrer. Foto: Ludwig Hoff