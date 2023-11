Standort gesucht Der Löschzug Stadtmitte der Trierer Feuerwehr braucht ein neues Zuhause

Trier · Ob chemischer Geruch in der Integrierten Gesamtschule am Wolfsberg oder Martinsumzug in St. Maternus in Heiligkreuz. Der Löschzug Stadtmitte übernimmt eine große Bandbreite an Einsätzen. Doch die Aktiven haben ein Problem.

27.11.2023 , 06:58 Uhr

Der Löschzug Stadtmitte ist derzeit noch auf dem vom ART genutzten Gelände in der Löwenbrückener Straße untergebracht. Das Gelände soll nach dem Fortzug des ART anders genutzt werden. Foto: Portaflug Föhren

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Wenn Not am Mann ist, sind die Mitglieder des Löschzugs Stadtmitte in gleich vier Stadtteilen zur Stelle. Trier-Süd, Heiligkreuz, Mariahof und Feyen/Weismark sind das Einsatzgebiet der jüngsten freiwilligen Feuerwehr in Trier. In Trier-Süd steht das Gerätehaus der Einheit. Fragt sich nur, wie lange noch.