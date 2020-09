Verkehr : Der Radweg zwischen Ruwwer und dem Grüneberg ist fertiggestellt

Trier-Ruwer Zwei Jahre Bauzeit für 780 Meter: Fahrradfahrer radeln nun schneller von Trier-Ruwer in den Grünewald.

Seit zwei Jahren ist das Projekt bereits im Gange. Die relativ lange Zeit ist vor allem der Mauereidechsen-Population in dem Gebiet geschuldet. Diese sind zwar in der Region keine Seltenheit, stehen aber unter Artenschutz.

„Die Reptilien mussten über einen langwierigen Prozess aus ihrem natürlichen Lebensraum in Habitate umgesiedelt werden, die extra für sie errichtet wurden“, berichtet Beate Brucksch von StadtGrün. Der Bau der neuen Steinhügel entlang des Radweges, in denen die Eidechsen nun wohnen sollen, kostete 180 000 Euro. Die Gesamtkosten des Projekts für den Bereich Ökologie belaufen sich auf 245 000 Euro.

Neben der Umsiedlung war aber auch die Kostenfrage ein Faktor, der die Bauzeit verlängerte. Denn das gesamte Projekt, ein 780 Meter langer Radweg, kostet insgesamt 1,2 Millionen Euro. Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat eine Förderung in Höhe von rund 430 000 Euro bewilligt.

Der Radweg ist drei Meter breit und nahezu komplett asphaltiert. Lediglich die beiden Anschlussstellen sind gepflastert. Einer der Anschlüsse, die Querung zum Grüneberg, ist mit einer Verkehrsinsel ausgestattet. Ungefähr in der Mitte des Radwegs gibt es außerdem einen Rastplatz mit Tischen und Bänken sowie Radbügel.

Der Rand des Radwegs wurde „möglichst naturnah an die Bedürfnisse der Eidechsen als Schotterfläche angelegt“, heißt es in der Datenübersicht für Pressevertreter. Bis zum Abschluss des Baus sind zudem noch Reptilienzäune an den Seiten des Wegs angebracht, um die Eidechsen vor den Baumaschinen zu schützen.