Kommunalpolitik : Der Stadtrat muss nachsitzen und ein Wechsel bei den Grünen

Nancy Rehländer ist für Michaela Hausdorf, die ihr Mandat niedergelegt hat, in den Trierer Stadtrat nachgerückt.

Trier „Nachsitzen“ musste der Trierer Stadtrat am Montagabend. Und zwar zum zweiten Mal in diesem Monat. Der Grund: Die vorangegangenen Sitzungen hatten jeweils wegen Überlänge satzungsgemäß nach 5,5 Stunden abgebrochen werden müssen.

Trier Die Nachholsitzung war schlecht besucht: Nur 38 von 56 Ratsmitgliedern waren anwesend. Die dreiköpfige FDP-Fraktion verweigerte gar geschlossen die Teilnahme. „Das aktuelle Infektionsgeschehen und die Durchführung einer Stadtratssitzung unter den gegenwärtigen Bedingungen im Ratssaal lassen sich aus unserer Sicht nicht ohne deutliche Gesundheitsrisiken vereinbaren“, hatte FDP-Chef Tobias Schneider am Montagnachmittag an Oberbürgermeister Wolfram Leibe geschrieben. „Als FDP-Fraktion sind wir davon überzeugt, dass wir den Bürgern heute am besten dienen, indem wir Kontakte vermeiden und die weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindern, indem wir der Sitzung fernbleiben.“