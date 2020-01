Gespräche : Der Theo-Talk zieht um

Trier/Schweich Der Theo-Talk der Katholischen Erwachsenenbildung Trier wird gut angenommen und findet nicht nur in Trier, sondern auch in Schweich statt.

In diesem Jahr werden die Lokalitäten gewechselt: Vom „Petrusbräu“ (Schließung) in Trier zieht der Theo-Talk in das Kegel- und Bowlingcenter in Trier-Heiligkreuz, Karlsweg 5, um. Bereits am Montag, 20. Januar, um 19 wird dort der Autor Paul-Henri Campell (Limburg) zum Thema „Tattoo und Religion“ sprechen.

In Schweich findet der Theo-Talk ab sofort im Hotel Leinenhof, Am Leinenhof 5, in Schweich, unmittelbar an der Ausfahrt Schweich an der A1 statt. Dort wird am Mittwoch, 5. Februar, um 19 Uhr der Theo-Talk mit der Kirchenhistorikerin Regina Heyder (Mainz) mit dem Thema „So viel Aufbruch war nie?! Katholikinnen und ihre Kirche“ fortgesetzt.