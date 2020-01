Mitmachaktion : Der Traum vom Fotoshooting in Los Angeles ...

Die Vorher/Nachher-Bilder der Teilnehmerin Michelle Leicher sind im Portrait-Workshop „Princess for one day“ entstanden. Foto: Guido Karp für p41d.com

Trier ... wird für zwei Volksfreund-Leserinnen wahr. Wir suchen Frauen, die nach Amerika fliegen und dort unvergessliche Aufnahmen mit Fotograf Guido Karp machen möchten. Ob Freundinnen oder Mutter und Tochter: Duos aus der Region können sich jetzt bewerben!

Das Team von „Princess for one day“ tourt seit mehr als 15 Jahren durch Deutschland und kommt am 27. März 2020 auch nach Trier. Bei den sogenannten Foto-Beauty-Events werden die Teilnehmerinnen geschminkt, frisiert und so gestylt von Guido Karp fotografiert. Das Portraitfoto im Großformat gibt’s zum Mitnehmen (siehe Info).

Im Vorfeld des Events in Trier bekommen zwei Leserinnen des Trierischen Volksfreunds die Gelengeheit, für ein verlängertes Wochenende mit exklusivem Fotoshooting nach Los Angeles zu reisen.

Info „Princess for one day“ am 27. März in Trier „Princess for one day“ macht am Freitag, 27. März, Station im Fourside Plaza Hotel Trier. Der Portrait-Workshop kostet 159 Euro pro Person. Ein Stylist zeigt der jeweiligen Teilnehmerin (ab 16 Jahren) ihr optisches Potenzial: Sie wird geschminkt und frisiert, ohne zu schneiden oder zu färben. Das beste Foto des Shootings mit Guido Karp bekommt sie als Großformat-Ausdruck und digital. Tickets und Infos im Internet: p41d.info/trier

Wie läuft die Reise ab? Die Gewinnerinnen fliegen von Luxemburg oder Frankfurt aus nach L.A. Fotograf Guido Karp holt sie persönlich am Flughafen ab und zeigt ihnen seine Stadt: die Filmmetropole Hollywood, das Strandleben und viele Insider-Plätze.

Höhepunkt ist die Fotosession im berühmten Studio von Guido Karp in der Wüste, etwa eine Stunde nördlich von Los Angeles. Andreas Langensee von „Princess for one day“: „Viele kennen das Studio aus dem Fernsehen, denn Germany’s Next Top Model hat dort mehrfach gedreht. Auch Musikvideos von Künstlern wie Britney Spears oder Rapper Travis Scott sind dort entstanden.“

Die Vorher/Nachher-Bilder von Anne Klaassen sind in einem Portrait-Workshop von "Princess for one day" entstanden. Foto: Guido Karp für p41d.com

Am Abend nach dem Fotoshooting folgt ein gemeinsames Essen mit Guido Karp und seiner Frau im Lieblingsrestaurant der beiden.

Wer kann sich bewerben und mitmachen? Zwei Frauen, die eine besondere Geschichte miteinander teilen. Das können beste Freundinnen, aber auch Mutter und Tochter sein. Langensee: „Guido Karp liebt es, dass zu unseren Events sehr oft mehrere Generationen kommen.“

Was müssen die Bewerberinnen beachten?

Sie müssen weiblich und über 18 Jahre alt sein und brauchen einen gültigen deutschen (maschinenlesbaren) Reisepass. Und sie müssen natürlich Zeit haben und Lust, sich von Guido Karp in Los Angeles fotografieren zu lassen.

Wer trägt die Kosten? Die Reise beginnt Donnerstag, 30. Januar 2020; Rückankunft in Deutschland ist Montag, 3. Februar. Der Veranstalter „Princess for one day“ übernimmt die Kosten für den Hin- und Rückflug, drei Hotelübernachtungen mit Frühstück, Betreuung vor Ort, das Fotoshooting und das Abendessen mit Guido Karp. Die Bilder des Shootings bekommen die Gewinnerinnen als digitale Dateien. Die Anreise zum Flughafen in Luxemburg oder Frankfurt müssen die Gewinnerinnen selbst organisieren. Hinzu kommen eventuelle eigene Ausgaben am „freien Tag“, den sie nach Wunsch in L.A. verbringen können.

Wie läuft die Bewerbung ab? Bewerberinnen-Duos schicken bitte eine E-Mail an echo@volksfreund.de (Betreff: Reise nach L.A.) und beschreiben darin in einigen Sätzen, warum sie zusammen die Reise und das Fotoshooting machen möchten. Als Angaben werden benötigt: Name, Alter, Postanschrift, Telefonnummer für interne Rückfragen. Bewerbungsschluss ist bereits am Montag, 13. Januar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnerinnen werden ausgewählt und benachrichtigt.