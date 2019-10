Festveranstaltung : Runder Geburtstag mit Charity-Abend und Familienprogramm

Trier Ein bisschen Stolz war mit dabei: Der Trierer Förderverein krebskranker Kinder hat sein 30-jähriges Bestehen gefeiert.

Trotz kurzfristigen Umzugs aus der für Veranstaltungen gesperrten Festhalle Trier-Süd in die Messeparkhalle hatten der Vorstand und viele Helfer des Vereins eine festliche Atmosphäre für den Charity-Abend in die Halle gezaubert, und so konnte Eugen Schuh, Vorsitzender seit der Gründung des Vereins vor 30 Jahren, zahlreiche Ehrengäste, Freunde und Förderer begrüßen. Schuh bedankte sich insbesondere bei den langjährigen Unterstützern des Vereins, ohne deren finanzielle Hilfe es nicht möglich gewesen wäre, fast 3,5 Millionen Euro als Hilfe an Familien mit krebskranken Kindern zu geben und in vielfältige Projekte der Kinderkrebsstation des Mutterhauses zu investieren. Schirmherr Patrick Schnieder, Mitglied des Bundestages, schloss sich den Dankesworten seines Vorredners an und machte deutlich, wie wichtig das Ehrenamt für die Gesellschaft ist.