Porträt : Die vielen Seiten des Jimi Berlin

Der Musiker und Zeichner Uwe Reinhard – auch bekannt als Jimi Berlin – in seinem Probenraum. Foto: Andreas Feichtner

Trier Musiker, Zeichner, Netzwerker – und neuerdings auch Schulleiter: Den Trierer Uwe Reinhard kennen viele nur unter seinem Pseudonym Jimi Berlin: Was ihn musikalisch geprägt hat, warum er mit über 50 noch ein Masterstudium abgeschlossen hat und wie er mit seiner Band in den 90ern ein Duell gegen U2 ganz knapp verloren hat.

Irgendwo im Labyrinth des Industriegebiets zwischen Euren und Zewen, wo jede Abzweigung nach einem Herrn Gottbill benannt ist. Von außen deutet nichts darauf hin, dass im schmucklosen Zweckbau Kunst entsteht. Neue Songs, neue Alben. Wo heute im ersten Stockwerk der geräumige Probenraum ist, den sich Uwe Reinhard mit Bandkollegen und anderen befreundeten Musikerinnen und Musikern teilt, dürfte mal ein größeres Büro gewesen sein.

Den Treffpunkt hat Uwe Reinhard vorgeschlagen. Bei sich zu Hause, im Ortskern in Euren, wäre es auch schlecht gegangen. „Da ist aktuell Baustelle“, sagt er. „Wir bauen komplett um.“ Das ist nur eins von vielen Projekten, die gerade im Leben des Trierers anstehen. Die meisten anderen haben mit Musik zu tun. Die Veröffentlichung des nächsten Jimi-Berlin-Soloalbums steht auf dem Plan, „Okay, aber“ heißt es. Wobei: Beim Albumtitel muss der Trierer selbst kurz überlegen. Das Album sei schließlich schon länger fertig, sagt er. Es ist ein Zwischenzustand: Alles ist im Kasten, der Veröffentlichungs-Termin steht aber noch nicht, die Promo hat noch nicht begonnen. Die Gedanken sind dann auch mal bei anderen Projekten. Aber: alles okay. „Ich habe es vor ein paar Tagen noch gehört – und es gefällt mir auch noch sehr gut.“ Die Plattenfirma hatte die Veröffentlichung immer wieder nach hinten geschoben, nun hat er ein anderes Label gefunden, „Barhill Records“ aus Saarbrücken, wo auch zwei weitere Trierer Indierock-Bands unter Vertrag stehen: Kramsky, mit Uwe Reinhard als Sänger, und vandermeer (die übrigens auch im Dezember ein neues Album an den Start bringen) .

INFO Viele Bands, viele Auftritte Es gibt in den nächsten Wochen einige Gelegenheiten, Uwe Reinhard auf der Bühne zu erleben. So spielt er mit seiner Band Kramsky beim Festival „Mambos Frohlocken“ (16- Dezember, Europäische Kunstakademie). Mit seinem Projekt Komputer Komputer spielt er beim bereits ausverkauften „10 Bands. 10 Minutes“ in der Luke (30. Dezember, Mott diesmal: Depeche Mode). Dazwischen steht am 23. Dezember das vom Musiknetzwerk Trier organisierte „Tefftival“ an, bei dem Uwe Reinhard gleich in zwei Bands singen wird - unter anderem in einer Alex-Harvey-Tribute-Band. Im Frühjahr steht dann mit seiner Krautrock-Instrumentalband Finbogastan (mit ihm am Schlagzeug) eine kleine Tour durch den Südwesten Deutschlands an. (AF)

Live ist Uwe Reinhard in den nächsten Wochen gleich mit fünf verschiedenen Bands zu erleben – und Jimi Berlin, sein Soloprojekt, ist da noch nicht mit eingerechnet. Mal hinterm Schlagzeug, mal am Bass – oder öfter auch mal „nur“ als Frontmann am Mikro. Zumeist mit deutschen Texten, jedenfalls bei den eigenen Songs. Beim „Markt der Künste“ in der Europäischen Kunstakademie wird er Zeichnungen anbieten. Und in Probenräumen ist er auch nicht nur, um Musik zu machen oder Interviews zu geben. Nach dem abendlichen Termin mit dem TV muss er noch zum Probenraumbunker ans andere Ende der Stadt in Trier-Nord. Da gibt’s wohl in einem Raum gerade keinen Strom. „Ich schaue mir das mal an“, sagt er. Als zweiter Vorsitzender des Musiknetzwerks Trier kümmert er sich ehrenamtlich auch darum, dass andere Bands vernünftig proben können. Und das neben seinem noch recht neuen Vollzeit-Job als Leiter der Pflegeschule des Klinikum Mutterhaus.

Ein Markenzeichen: Seine Gelassenheit

Bisschen viel um die Ohren? Stressige Zeiten? Das mag man Uwe Reinhard gar nicht fragen. Auf der Bühne mag es mal anders wirken, wenn es der Song erfordert, da darf es auch mal hektisch, zackig sein – privat gibt es aber wenige Menschen, die so entspannt sind wie er, die so viel Gelassenheit ausstrahlen.

Zu viel zu tun? Das empfindet Uwe Reinhard auch überhaupt nicht so. Zum einen, weil er sehr gut organisiert sei. „Das war eigentlich schon immer so“, sagt er. Den Großteil seines Arbeitslebens ging er halbtags arbeiten, die andere Zeit steckte er in seine kreativen Projekte. Es sei aber auch mit Ganztagsjob gut zu kombinieren, „kein Problem“: „Wenn man viel zu tun hat, bekommt man auch viel geregelt.“ Das sei einfach, „weil du nicht sagen kannst: Ach, das kann ich auch noch nächste Woche machen. Ich muss es jetzt direkt machen, sonst funktioniert es nicht.“ Prokrastinieren ist ja auch keine große Kunst.

Hier beim Auftritt mit der Trierer Indierock-Band Kramsky mit Jochen Philippi (links) bei einem Auftritt im Kulturgraben Trier. Foto: TV/Andreas Feichtner

Mit über 50 absolvierte er noch neben Job und Kunst einen Masterstudiengang. Seit diesem Jahr ist er Schulleiter an der Pflegeschule des Mutterhauses, wo er vorher lange unterrichtet hatte. Vor der Klasse sitzt Uwe Reinhard aber nur noch in Ausnahmefällen, es geht nun eher um Schulentwicklung, Budgets und Koordinierung. „Als Lehrer war ich immer mega locker, das war auch ein Selbstschutz für mich als Kreativer“, sagt er: „Dieser Switch – also: raus aus den Klamotten, rein in die anderen – das funktioniert gut.“ Man müsse aber immer auch aufpassen. Als Schulleiter sei es ein kleines bisschen schwerer, „den Schalter umzulegen und zu sagen: Jetzt wird Kunst gemacht.“

Zumal er hohe Ansprüche an sich stellt, egal in welchem Bereich. „Ich will gute Sachen machen. Dafür brauchst du im Kopf den Freiraum und keine Schere.“

Früherer Berufswunsch: Schriftsteller

Das war Anfang der 80er schon in Kopf und Herz, aber noch nicht so synchronisiert mit dem weniger kreativen Schulalltag auf dem HGT, damals Hindenburg- heute Humboldt-Gymnasium. „Ich musste nach der zwölften Klasse abgehen“, sagt er. „Weil sie mir alle Leistungskurse aberkannt hatten.“ Auf die Zugabe – ein Jahr wiederholen – verzichtete er. Damals wollte er Schriftsteller werden, schrieb Kurzgeschichten. Nur in der Klasse ließ er sich eher selten blicken. „Oder anders formuliert“, so betrachtet er es im Rückblick: „Ich habe rumgegammelt.“

Life on Mars? Ein Cartoon von Uwe Reinhard. Foto: Uwe Reinhard

Er ging nach Saarbrücken, machte dort seinen Zivildienst, hing im Saarland noch die Krankenpfleger-Ausbildung dran. Große Kontakte in die Musikszene dort hatte er nicht. Aber die Jahre seien gut gewesen, auch, um musikalisch den Horizont zu erweitern. In den WGs, in denen er in Trier lebte, war sein Musikgeschmack nicht mehrheitsfähig, obwohl der breit gefächert war, von Bob Dylan bis zu den Ramones, von Springsteen bis Zappa.

Uwe nennen ihn bis heute nur wenige. Es ist nun nicht der längste aller männlichen Vornamen, für die sprachökonomischen Trierer dann aber doch zu sperrig mit seinen zwei Silben. „Uf“, sprich „Uuuf“, das muss reichen. Aber für viele ist er ohnehin Jimi Berlin. Der Name seines Solo-Projekts (das auch mal ein Duo war) hat sich verselbstständigt. Unter dem Namen hat er ein Buch veröffentlicht, die Kolumnen-Sammlung „Das Fett im Auge des Betrachters“. Sein Projekt „Monsters of Vorlesen“ mit Christian Jöricke liegt erst mal auf Eis. Mit dem Trierer Journalisten hatte er in den Anfangsjahren des Livestreams auch mal für das Online-Medium hunderttausend.de den Trierer Rosenmontagszug kommentiert – viele fanden’s sehr lustig, die Karnevalisten eher weniger.

Ein Radio-Duell mit U2 und der Fast-Durchbruch in den 90ern

Mit Jimi Berlin und der Indierockband Kramsky wird der gelernte Gitarrist („Mit 12 hatte ich meine erste Gitarre bekommen“) in der Indie-Szene über die Region hinaus wahrgenommen. Hobby würde er das nicht nennen, dafür steckt zu viel Leidenschaft in seinen Bands. Aber viel verdienen lässt sich damit nicht. „Es gibt ein Missverständnis im Publikum. Manche denken, dass jeder, der eine ordnungsgemäße Show macht, die über Coverband XY herausreicht, davon lebt – weil er was präsentiert, weil er eine Platte hat. Da prallen zwei unterschiedliche Wahrnehmungswelten aufeinander. Vielen ist nicht bewusst, wie in Deutschland die Pop/Rock/Indieszene in Deutschland funktioniert.“

In den 90ern war das große Musikbusiness jenseits der Nische nicht weit weg. Nach seiner Rückkehr aus Saarbrücken nach Trier mit Mitte 20 hatte er erste Erfolge mit den „Flaming Toasters“, einer Retro-Rock-Band, Reinhard sang dort noch englische Texte. „Wir hatten als erste Trierer Band eine CD veröffentlicht“, erinnert er sich. Beim Trierer Rockförderpreis, damals durchaus eine Institution, gewannen sie den Publikumspreis. „Ich hatte irgendwann keinen Bock mehr auf englische Texte“, sagt Reinhard.

Ein Stück der Nachfolgeband 5 im Grünen Bett wurde dann zum überraschenden Erfolg, obwohl „Auf den Sternen gehen“ nie auf einem Album erschienen ist: „Der Song hatte dazu geführt, dass wir „Rookie of the Year“ bei SWF3 waren, wir waren auf Platz sechs der Hörercharts.“ Das brachte ihnen ein Vorvertrag mit dem Branchenriesen Virgin ein sowie eine professionelle Hamburger Promo-Agentur, die damals für große Namen in der Musikbranche arbeitete. „Damals hätten alle Mann in der Band für die Musik alles stehen und liegen lassen – wir waren immer verfügbar.“

Die 5 im Grünen Bett waren damals mit den Stranglers auf Deutschland-Tour. „Nach einem Konzert kam der Produzent von Saxon (Anm.: erfolgreiche deutsche Metalband) zu uns und meinte: ‚Ich habe einen Hof in Hannover, ihr könnt drei Wochen da wohnen und aufnehmen. Ich rede euch nicht rein – ich mische es ab und verkaufe.‘ Das hätten wir damals besser machen sollen. Aber wir dachten uns: Saxon? Ach, nein.“

Der große Durchbruch fiel aus. Das mag auch teilweise daran gelegen haben, dass sich die Band nicht verbiegen oder vereinnahmen lassen wollte. Auch nicht vom Südwestfunk. „Die wollten uns als eine Art SWF3-Band.“,

Die 5 im Grünen Bett spielten nach dem Radio-Erfolg beim New-Pop-Festival und beim Balingen Open-Air mit 15.000 Zuschauern. Wenn auch nicht, wie ursprünglich angekündigt, samstags vor den Toten Hosen und David Bowie, sondern freitags mit Pur und Fools Garden. „Wir hatten damals einen eigenen Dresscode auf der Bühne, die wollten uns aber in so labbrige SWF3-Shirts stecken. Da sagten wir: ‚Ne, Leute, machen wir nicht.‘“ Auch auf der Bühne hatte er eine paar Kommentare parat, die bei den Senderverantwortlichen nicht so gut ankamen. Die Zeit als Radio-Liebling war dann schnell vorbei.