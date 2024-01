Triers Rosenmontagszug nimmt Gestalt an Zugnummer 1: „Das Trier All Star Team“

Rosenmontagszug: The same Procedure as every Year? Diesmal garantiert nicht. Der größte Narrentreck der Region wird am 12. Februar anders, bunter, vielleicht sogar besser als seine Vorgänger. Schon bei der Vorbereitung gibt’s Unterschiede. Erstmals – und wohl auf Betreiber der Zug-Schirmherrin Verena Hubertz – findet im Vorfeld eine Pressekonferenz statt. In der Brasserie Zur Sim informiert die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) in einer Pressekonferenz über den Stand der Vorbereitungen. Mit dabei diejenigen, die den Anfang und den Abschluss des Rosenmontagszugs machen. Vornweg geht die SPD-Bundestagsabgeordnete Hubertz, nicht solo, sondern mit einem „Trierer All Star Team“, dem bislang die Brüder Tim und Robin Garnier, Galionsfiguren von Eintracht Trier, Akteure der Rollstuhl-Basketballer Doneck Dolphins Trier sowie Franco Piccolini & Luigi Ferrari und Flieten-Franz angehören. Das krönende Finale gehört Stadtprinz Thomas III. und seinem Verein, der KG Heuschreck 1848.