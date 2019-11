Trier Der Trierer SPD-Stadtverband hat Sven Teuber für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden gewählt.

Zum neuen erweiterten Vorstand gehören außerdem Asia Afridi, Bastian Kertels, Matthias Fritz, Regina Bux, Hubert Weis, Dustin J. Oedenkoven, Daniel Demler, Isabell Juchem, Marc Borkam, Carola Siemon, Dorothea Seiler, Anke Sonnenschein und Jens Mühlenfeld. Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Ministerpräsidentin Malu Dreyer hielten Gastreden. Die SPD habe in der großen Koalition in Berlin viele sozialdemokratische Ziele umgesetzt, zuletzt das Angehörigen-Entlastungsgesetz, mit dem die Einkommensgrenze, bis zu der Bürger finanziell an den Pflegekosten ihrer Angehörigen beteiligt werden, deutlich erhöht wurde. Teubers Fazit: „Ich bin stolz auf diesen vielfältigen Stadtverband. Wir haben fantastische Anträge verabschiedet und einen engagierten Vorstand gewählt. Auf die kommenden zwei Jahre blicke ich mit großer Zuversicht.“

Teuber: Ich habe mich schon im ersten Wahlgang für Borjans und Esken entschieden. Allerdings bin ich ins Nachdenken geraten, denn insbesondere Saskia Esken hat Tendenzen zum Ausstieg aus der großen Koalition. Ich will dagegen, dass die Regierung weiter macht. Ursprünglich war ich zwar gegen die Groko, aber mittlerweile leistet die SPD da wirklich gute Arbeit – zum Beispiel mit der Grundrente. Malu Dreyer hat zudem als Interims-Vorsitzende Ruhe in die Partei gebracht und Inhalte nach vorne gestellt. Das Krawall-Gen von Frau Esken fällt dagegen negativ auf.

In der großen Koalition in Berlin hat die SPD viele Dinge vorangebracht – zum Beispiel den Vorstoß zur Entschuldung der Kommunen und die Grundrente – trotzdem ist die Partei weiter im Sinkflug. Woran liegt’s?

Die Trierer SPD hat im Stadtrat die Wiederaufnahme der Planungen für den Petrisbergaufstieg initiiert – und dafür eine große Mehrheit zusammenbekommen. Auch, dass Investoren in Trier künftig 33 statt 25 Prozent des Wohnraums, den sie schaffen, als Sozialwohnungen errichten müssen, geht auf die SPD zurück. Dringen Sie auch in Trier mit Ihrer Politik durch zu den Wählern?

Teuber: Ja. Wir hatten unser Programm für die Kommunalwahl 2019 mit sehr breiter Bürgerbeteiligung erarbeitet. Und diesen Wählerauftrag nehmen wir jetzt sehr ernst. Dadurch, dass es im Stadtrat kein festes schwarz-grünes Bündnis mehr gibt, bekommen wir mehr unserer Themen auch durch. Das zahlt sich für die Menschen in Trier aus – auch, wenn das manchmal nicht so wahrgenommen wird.

Teuber: Grüne und SPD fischen aus dem relativ gleichen Wählerreservoir, da liegt die Konkurrenzsituation in der Natur der Sache. Durch das schwarz-grüne Bündnis hat sich das nicht verbessert. Aber im neuen Stadtrat, in dem die handelnden Akteure ja auch gewechselt haben, gibt es durchaus eine andere, neue Gesprächsbasis. Mit der CDU ist es allerdings immer noch schwierig, die sucht sich teilweise immer noch selbst. Jüngst hat die komplette CDU beispielsweise nicht dem Nachtragshaushalt der Stadtverwaltung zugestimmt, obwohl im Stadtvorstand zwei CDU-Dezernenten sitzen. Die Grünen sind viel professioneller aufgestellt. Das Ergebnis ist, dass wir im Stadtrat häufiger linke Mehrheiten haben. Aber wir sind darauf nicht festgelegt. Wenn die Trierer CDU sich wieder stärker mit Inhalten befasst, wird sich die Zusammenarbeit auch da verbessern, denke ich.

Teuber: Parteipolitik gehört dazu, sonst müssten wir nicht in unterschiedlichen Parteien sein, die unterschiedliche Bevölkerungsgruppen repräsentieren. Bei einigen scheinen allerdings tatsächlich persönliche Animositäten die Inhalte zu bestimmen, das ist unprofessionell und gehört nicht in den Stadtrat. Wir haben schließlich auch daran gearbeitet, unsere Animositäten gegenüber anderen abzubauen.

Teuber: Wir haben das in Partei und Fraktion noch nicht diskutiert, für mich persönlich hat sich allerdings nichts geändert. Straßennamen werden gewählt, um jemanden zu ehren. Und Hindenburg zu ehren, ist aus heutigem Geschichtsverständnis schlicht nicht mehr möglich. Es gibt das Gegenargument, den Straßennamen als Anlass zu begreifen, sich mit Hindenburg auseinanderzusetzen. Aber wer nimmt so ein Straßenschild dafür wirklich zum Anlass? Auch, wenn wir eine Tafel aufstellen würden mit entsprechenden geschichtlichen Infos, würde das nicht das Maß an Aufmerksamkeit bringen, das nötig wäre, um den Straßennamen tolerieren zu können.

Außerdem brauchen wir im Sternbusverkehr – also ab 18 Uhr – bessere Verbindungen in die Stadtteile. Die Buspreise sind ein schwieriges Thema, aber auch da müssen wir dranbleiben.

Teuber: Natürlich: die Gesundheitspolitik, da passiert gerade sehr viel. Damit Trier sich da richtig positioniert, ist es sehr wichtig, dass wir endlich einen Pflegestrukturplan bekommen. Dieser bringt Dinge wie die Altersstruktur unserer Einwohner in Einklang mit den Fragen, wo in Trier Pflegestützpunkte eingerichtet werden sollten, ob es überhaupt genügend ambulante, stationäre und Tagespflegeplätze gibt, wie und wo quartiersbezogene Pflege sichergestellt werden kann, und ob wir weitere Heime brauchen – was ich nicht hoffe. All diese Fragen müssen wir kommunalpolitisch steuern – was noch eine große Herausforderung ist.