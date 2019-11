Wie der Dönerspieß, so der Trierer Weihnachtsbaum

Trier Der Koloss wurde abgesägt, beschnitten, verladen, transportiert und wieder aufgestellt. Auf seinen Schmuck muss er aber noch etwas warten.

Der Baum wird schließlich noch gebraucht. Er wird in rund zwei Stunden für die Advents- und Weihnachtszeit an der Porta Nigra aufgestellt. Statt gefällt zu werden, wird die Fichte mit einem Seilgurt an einen großen Kran gehangen. Der Baum wird wie üblich unten angesägt, doch statt zu fallen, kippt er nur leicht und wird dann vom Kran aufgefangen.