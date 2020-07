Freizeit : So geht es mit dem Trierer Weinstand weiter

So geht es mit dem Trierer Weinstand weiter

Trier Der beliebte Weinstand auf dem Trierer Hauptmarkt wird in diesem Jahr nicht mehr geöffnet. Das hat die Trier Tourismus Marketing GmbH (TTM) auf TV-Anfrage mitgeteilt.

Er hatte gerade mal ein paar Stunden geöffnet, da musste er im März wegen der Corona-Pandemie schon wieder schließen: der beliebte Weinstand auf dem Trierer Hauptmarkt. Immer mehr Touristen und Einheimische haben die wechselnden Winzer aus der Region in den vergangenen Jahren besucht. Um deren Produkte zu testen und ein Schwätzchen zu halten.

Aber wie sieht’s in diesem Jahr aus? Wird der Weinstand noch einmal öffnen - und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Der TV hat nachgefragt.

Die Trier Tourismus Marketing GmbH (TTM) betreibt den Weinstand. Geschäftsführer Norbert Käthler: „Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz sieht vor, dass Großveranstaltungen bis Ende Oktober 2020 nicht stattfinden können.“ Von diesen Bestimmungen sei auch der Weinstand auf dem Hauptmarkt in Trier betroffen, wo sich an bestimmten Tagen Hunderte Gäste auf ein Glas Wein in geselliger Runde zusam-menfinden.