Konzert Arien und mehr in der Europahalle: Drei Tenöre sorgen für italienisches Flair

Trier · Am Samstagabend traten die Tenors di Napoli in der Europahalle Trier auf. Die drei Sänger präsentierten auf ihrer Tour „From Italy with Love“ eine Reihe klassischer italienischer Songs.

21.04.2024 , 14:45 Uhr

Von Julian Terres