Bildung : Viel Lob für Integrationsprojekt

Schweich Der Verband für Sonderpädagogik zeichnet vier Schweicher Schulen mit dem Ehrenpreis „Eins werden – Eins sein” aus.

Selten wird an einer Schule um diese Uhrzeit im Kollektiv so gestrahlt. Doch Schüler, Lehrer und Eltern hatten am Dienstag zur späten Mittagsstunde in der Aula des Stefan-Andres-Schulzentrums in Schweich allen Anlass dazu: Der Verband für Sonderpädagogik in Rheinland-Pfalz würdigte das SKI-Projekt (Schweicher Kooperations- und Integrationsprojekt) von Schweicher Schulen (Grundschule am Bodenländchen, Levana-Schule, Meulenwald-Schule, Stefan-Andres-Schulzentrum mit Gymnasium, Realschule plus und Fachoberschule).