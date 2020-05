Osburg Ungewohnter Ort, ungewöhnliche Umstände: Der Verbandsgemeinderat Ruwer hat erstmals nach Beginn des Corona-Lockdowns öffentlich getagt. Uneinig waren die Mitglieder beim Thema Solarenergie.

Sicherheitsabstand zwischen Ratsmitgliedern, Verwaltung, Ortsbürgermeistern und Publikum und Maskenpflicht: Das sind die Vorgaben für die erste Sitzung des Rats der Verbandsgemeinde (VG) Ruwer nach dem Lockdown in der Osburger Mehrzweckhalle. So ganz wird die Veranstaltung aber doch nicht zum Maskenball, denn am Platz dürfen die Nase-Mund-Bedeckungen abgelegt werden. Bürgermeisterin Stephanie Nickels begrüßt die verstreut in der Halle platzierte Schar: „Für mich ist es nach all den Telefonkonferenzen schön, die Ratsmitglieder und Ortsbürgermeister wieder persönlich zu sehen.“