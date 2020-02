Fastenzeit : Szenische Lesungen aus dem Alten Testament

Trier Der Verein sredna-herzjesu präsentiert an den Samstagen vor den fünf Fastensonntagen die Ergebnisse eines Theaterprojekts für Lektoren unter der Leitung von Regisseur Marc-Bernhard Gleißner. Im Rahmen der Eucharistiefeiern werden zwölf Frauen und Männer szenische Lesungen und Inszenierungen mit Texten aus dem Alten Testament darbieten.

Startschuss für „Ein Wort – im leeren Raum – um Welt – und Ich“, so der Titel des Theaterprojekts, ist am Samstag, 29. Februar, in der Kirche Herz Jesu.