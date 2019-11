Vortrag : Der vergoldete Silberkasten

Trier Der vergoldete Silberkasten gehört zu den wenigen Objekten, die schon seit dem Mittelalter im Trierer Domschatz nachweisbar sind. Trotz seines hohen Materialwertes wurde er, im Gegensatz zu den meisten anderen Stücken, nicht während der Revolutionswirren im 18. Jahrhundert eingeschmolzen.

Im Laufe der Jahrhunderte diente er als Reliquiar für besonders kostbare Trierer Heiltümer wie die Schädelreliquien der heiligen Helena sowie des Apostels Matthias. Eine erst kürzlich im Römisch Germanischen Zentralmuseum Mainz erfolgte Untersuchung hat spannende neue Erkenntnisse zutage gefördert. So konnte das normannisch-staufische Sizilien als Herkunftsort bestimmt werden.

Der Restaurator Matthias Heinzel (Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz) stellt in dem Vortrag „Der Silberkasten im Trierer Domschatz: Interdisziplinäre Untersuchungen eines unerkannten Meisterwerkes aus dem mittelalterlichen Sizilien“ heute um 18 Uhr im Museum am Dom in Trier die durchgeführten Analysen vor.