Hochwasserschutz : Der Weg ist frei auf dem Trierer Moseldamm

Trier-Nord Die Bauarbeiten zur Sanierung des Hochwasserschutzdeiches auf dem rund 600 Meter langen Teilabschnitt izwischen der Jugendherberge und dem Freibad Nord sind abgeschlossen und wieder für Fußgänger und Radfahrer freigegeben.

Die Fertigstellung des zweiten und finalen Bauabschnitts ist nach Angaben der Planungsbehörde SGD Nord für das Frühjahr 2021 vorgesehen. Durch den Deich am Zurlaubener Ufer werden 25 000 Menschen und zwei Krankenhäuser in den dahinter liegenden Stadtgebieten vor Überflutungen geschützt.

Über die Jahre hatte der Deich an Standsicherheit verloren und muss deshalb saniert werden. „Somit ist sichergestellt, dass die Stadt Trier vor einem 50-jährlichen Hochwasser geschützt ist“, sagt Ulrich Kleemann, Präsident der SGD Nord.

Vor eine besondere Herausforderung waren die Planer aufgrund der Bäume auf der Deichkrone sowie auf den wasser- und landseitigen Böschungen gestellt (der TV berichtete). Deren Baumwurzeln reichen tief in das Bauwerk hinein bis in das Grundwasser und lockern den dichten Boden auf, was sich negativ auf die Standsicherheit auswirkt.