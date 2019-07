Sport und Freizeit : Der Zeitplan fürs Freibad Trier-Nord steht

Trier-Nord Der Grundsatzbeschluss des Stadtrats für die Sanierung des Nordbads existiert seit Juni 2018. Nun sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Der 30. September ist dafür ein wichtiger Termin.

Es tut sich etwas im Freibad Trier-Nord. Die Sanierung der seit ihrer Eröffnung im Jahr 1956 wenig veränderten Anlage könnte im Herbst 2020 tatsächlich starten. „Wir wollen das Bad dann in einem Schritt komplett erneuern“, bestätigt Helga Schneider-Gräfer, Leiterin des Amts für Schulen und Sport, am Freitag bei einem Treffen mit dem Trierischen Volksfreund. „Hier ist alles sanierungsbedürftig“, macht sie klar. „Wir sind uns der Bedeutung der Anlage für die Menschen in Trier sehr bewusst. Sie soll als Sport- und Familienbad erhalten bleiben.“

Eine umfassende Studie aus dem August 2016 skizziert, wie sich das Bad in Zukunft präsentieren könnte. Sie war Basis für die Grundsatzentscheidung des Stadtrats (siehe Info). Ob die dort angeregte Verlagerung von Sprungturm, Rutsche und Nichtschwimmerbecken aber genau so umgesetzt wird, ist noch nicht klar. „Das Engagement der Stadt ist mit 1,5 Millionen Euro gedeckelt“, erläutert Schneider-Gräfer. Diese Summe sei aus einem Sonderförderprogramm von Bund und Land in Aussicht gestellt worden. „Abgabefrist für den Förderantrag ist der 30. September. Dann muss auch die Planung stehen.“ Wie die aussehen wird, hängt auch vom Engagement der Stadtwerke Trier ab. „Wir sind uns einig, dass die Stadtwerke an der Sanierung beteiligt sind. In welchem Umfang, damit wird sich der Stadtrat nach der Sommerpause befassen.“