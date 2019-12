Gesundheit : Diagnose Zungenkrebs – „Ich dachte, für mich ist alles zu Ende“

Der Blick in die Zukunft ist optimistisch: Krebspatient Horst Otto und seine Frau Ottilie sprechen mit Chefarzt Wolfgang Günther über die Fortschritte der Genesung. Foto: Rainer Neubert

Trier Die Geschichte von Zungenkrebs-Patient Horst Otto zeigt, warum das Onkologische Zentrum am Klinikum Mutterhaus ein Segen auch für andere Menschen in der Region ist. Ein neues Zertifikat belegt die Qualität der komplexen Behandlung unter einem Dach.

Ohne den Besuch beim Zahnarzt würde Horst Otto vermutlich nicht mehr leben. „Kurz danach hatte ich Schmerzen an der Zungenseite“, erinnert sich der 68-Jährige. Ein nochmaliger Besuch in der Praxis und die verschriebene Salbe halfen nichts. Der Hausarzt schöpfte Verdacht und überwies den Mann an einen Spezialisten für Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen. „Als der gesagt hat, ich muss nach Trier oder Köln in die Klinik, sind bei mir die roten Lampen angegangen.“

Wenn Horst Otto heute, vier Jahre später, von der Entdeckung und Behandlung seiner Krebserkrankung spricht – ein Mundhöhlentumor an der Zunge mit Lymphknotenabsonderungen – tut er das beherrscht und mit ruhiger Stimme. Dennoch schwingen bei den Erinnerungen an die schwerste Zeit seines Lebens viele Emotionen mit. „Die Diagnose war für uns alle ein Schock.“ Für ihn, seine Frau Ottilie und die drei Töchter.

Lesen Sie auch Medizin : Eine doppelte Chance für Krebspatienten aus der Region Trier

Info Onkologische Zentren in Trier Mit zwei großen Lehrkrankenhäusern verfügen die Stadt Trier und die Region über eine überdurchschnittlich gute medizinische Versorgung, auch bei der Behandlung von Tumorerkrankungen. Mit ihren Onkologischen Zentren setzen die beiden Kliniken unterschiedliche Schwerpunkte. Im Klinikum Mutterhaus gibt es folgende Organkrebszentren: Brustzentrum, Gynäkologisches Krebszentrum, Kopf-Hals-Tumor-Zentrum, Leukämie- und Lymphom-Zentrum sowie das Viszeralonkologische Zentrum mit den Bereichen Darmzentrum, Ösphaguskrebszentrum, Magenkrebszentrum und Pankreaskrebszentrum. Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder beinhaltet das Onkologische Zentrum die Bereiche Darmzentrum, Prostatakarzinomzentrum, Lungenkarzinomzentrum, Uroonkologisches Zentrum und Hirntumorzentrum. Voraussetzung für Onkologische Zentren sind hohe Fallzahlen. Wesentliche Merkmale sind eine umfassende interdisziplinäre Betreuung nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen in allen Phasen einer Erkrankung, die ambulante Unterstützung, Fort- und Weiterbildungen für Ärzte und Pflegekräfte sowie Veranstaltungen für Betroffen und Angehörige.

Am 17. Dezember 2015 wurden dem Mann aus Birresborn (Kreis Vulkaneifel) im Klinikum Mutterhaus in Trier in einer siebenstündigen Operation 40 Prozent der Zunge und auch Lymphknoten entfernt. Transplantierte Haut aus dem Arm ermöglicht ihm heute, dass er wieder normal sprechen kann. „Wenn ordentlich Soße dabei ist, kann ich auch wieder fast alles Essen“, freut sich der ehemalige Heizungsmonteur. Doch der Weg war schwer.

Lesen Sie auch Gesundheit : Rauchen ist Risikofaktor Nummer 1

Ein fächerübergreifendes Team aus Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten begleitete ihn durch die harte Zeit mit Chemo- und Strahlentherapie, Sprach- und Schluckschulungen. „Alle HNO-Patienten leiden sehr an den Folgen der Bestrahlungen“, bedauert Dr. Birgit Siekmeyer, Chefärztin der Strahlentherapie im Mutterhaus. Sie ist auch ärztliche Leiterin des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ), das die bestmögliche ambulante Versorgung von Patienten sicherstellt. „Aber ich weiß, dass sich die Probleme wieder zurückbilden.“ Genau damit spreche Sie ihren Patienten Mut zu.

Blick in den Operationssaal bei einem Eingriff am Kopf. Teamwork ist bei der Behandlung von Tumorpatienten oberstes Gebot. Foto: dpa/Uwe Anspach

So war es auch bei Horst Otto, für den nach sechs Bestrahlungen die Welt unterzugehen schien. „Ich konnte nicht mehr schlucken. Da habe ich gedacht, es ist alles zu Ende.“ Die in der Regel übliche ambulante Behandlung war fortan nicht mehr möglich. Otto wurde stationär aufgenommen, damit die für den Erfolg wichtige lückenlose Strahlentherapie fortgesetzt werden konnte. „In der Zeit habe ich mich nur von Suppe ernährt und 27 Kilogramm abgenommen“, erinnert er sich. Dreieinhalb Jahre und etliche Nachsorgeuntersuchungen später ist er noch immer zehn Kilogramm leichter als vor der Erkrankung. Der Musterpatient schmunzelt. „Das Gewicht will ich jetzt natürlich halten.“

Dr. Peter Schäfer, Chefarzt in dem Ende Oktober von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) nach neuesten Richtlinien zertifizierten Kopf-Hals-Tumor-Zentrum, freut sich über die positive Entwicklung seines Patienten. „Herr Otto hat einen sehr guten Heilungsverlauf. Wie alle anderen Betroffenen mit dieser Erkrankung ist allerdings fünf Jahre lang eine regelmäßige und intensive Nachkontrolle mit Ultraschall-Untersuchung und Computertomographie notwendig.“

Besprochen werden alle Untersuchungsergebnisse in den interdisziplinären Tumorkonferenzen, zu denen sich Vertreter aller Bereiche täglich treffen. Im Mutterhaus sind dabei die Experten aus acht zertifizierten Organkrebszentren dabei. Wegen dieser hohen Qualität und der breiten Abdeckung von Behandlungen bei Tumoren hat das Klinikum nun das DKG-Zertifikat als Onkologisches Zentrum erhalten. Neben dem Brustzentrum und dem Gynäkologischen Krebszentrum ist auch das Kopf-Hals-Tumorzentrum ein Alleinstellungsmerkmal unter den Krankenhäusern in der Region.

„Wir behandeln etwa 140 Kopf-Hals-Tumor-Patienten pro Jahr“, sagt Peter Schäfer. „Fünf von 100 000 Erwachsenen erkranken an einem Mundhöhlenkarzinom.“ Horst Otto ist einer der jährlich durchschnittlich 30 Mutterhaus-Patienten mit Tumoren im Mundbereich. Alle für die Behandlung wichtigen Bereiche stehen in einem Haus zur Verfügung. Chirurgie, HNO, Chemo- und Strahlentherapie, Innere Medizin, Logopädie und Psychoonkologie sind wichtige Puzzle-Stücke für den möglichst großen Heilungserfolg.

Das Lob von Horst Otto hören Peter Schäfer, Birgit Siekmeyer und ihre Kolleginnen und Kollegen gern: „Das ist super gelaufen hier“, bedankt sich der 68-Jährige, der nun mit seiner Frau nachholen will, was er sich für den Ruhestand vorgenommen hatte: „Viel unternehmen!“ Warum ausgerechnet er erkrankt ist, weiß er nicht. Rauchen, viel Alkohol oder schlechte Mundhygiene – die Risikofaktoren für Zungenkrebs – schließt er für sich aus.