Trierisch balaawern : Des Sängers Fluch

Hommage an seine trierische Muttersprache: Horst Schmitt mit Neuerscheinung "Platt ist nicht platt".

Lange Gedichte auswendig zu lernen und hersagen zu können, war zu meiner Schulzeit ein wichtiges Ziel des Unterrichtes. Und weil daher alle Leute viele Gedichte und Balladen sehr gut auswendig kannten, gab es auch gleichzeitig viele Parodien, die sich über diese Werke lustig machten.

Ein ganz besonders originelles Beispiel – und mein liebstes – ist dabei die um 1950 entstandene Trierisch-Version der Ballade „Des Sängers Fluch“ von Ludwig Uhland, die wir Michel Flesch zu verdanken haben. Wo bei Uhland zwei Sänger einen König seiner Hartherzigkeit wegen verfluchen und ihm daraufhin alles Schlimme geschieht, spielt die Rolle des Königs bei Michel Flesch ein reicher geiziger Metzger (Maschores) im Trierer Stadtteil Maar. Die beiden Sänger sind hier zwei ausgehungerte Burschen aus emm Kraonen (Trierer Stadtteil an der Mosel und einst sozialer Brennpunkt), ein Onkel und sein Neffe, die statt eine Mahlzeit zu erhalten, mit roher Gewalt vertrieben werden.

Ein Wort zu Michel Flesch (1902-1974): Der als Mundartdichter heute leider fast Vergessene, den alle „Flesche Michel“ nannten, war auf dem „Neije Wääsch“, wie die Römerstraße in Pallien heißt, zu Hause. Ich habe ihn gut gekannt, obwohl uns altersmäßig viele Jahre trennten. Gemeinsam haben wir im Palliener Gesangverein gesungen. Nach seiner Pensionierung als Oberstellwerksmeister war er viele Jahre in der Stadt und beim Bischöflichen Museum als Führer tätig und ich erinnere mich noch sehr gut an seine kompetenten Erklärungen.