Design mit Botschaft aus Trier : Designpreis: Trierer Studierende ausgezeichnet

Szene aus dem surrealen Kurzfilm „Time is a Killer“ mit Karen Reichelt. Er ist Teil der Bacholer-Arbeit der Trierer Modedesignerin Gloria Hohmeister, die am liebsten die Zeit anhalten würde. Für „Time is a Killer“ wurde sie beim Designpreis Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Foto: Gloria Hohmeister/Laurin Keul

Mainz/Trier Das Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz vergibt regelmäßig den Designpreis für „Kommunikationsdesign“ an professionelle Agenturen oder Designer. Berücksichtigt wird auch der Nachwuchs, um ihm idealerweise als Sprungbrett in den Beruf behilflich zu sein. Wir zeigen hier die vier 2022 ausgezeichneten Arbeiten Trierer Studierender und ihre anspruchsvollen Themen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

ERINNERLICHT – GEGEN DAS VERGESSEN

Eine Gruppe Trierer Studierender hat die Installation „Erinnerlicht – gegen das Vergessen“ konzipiert und im Januar 2022 an der Porta Nigra umgesetzt. Gedacht wurde den knapp 650 zwischen 1941 und 1943 von Trier aus in Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager deportierten Bürgerinnen und Bürger. Zentrales Element der Installation waren sogenannte Kennkarten, die sie vor ihrer Deportation bei sich tragen mussten. Ausgehend von 300 solcher im Stadtarchiv Trier überlieferter Kennkarten ist die Installation „Erinnerlicht“ entstanden. Sie habe den Besuchern der Aktion die Möglichkeit gegeben, Einzelschicksale hinter dem Akt der Entrechtung und Deportation zu erkennen und etwas über das Leben der Menschen in Trier zu erfahren, schreiben die Studierenden. Nach dem ersten Blick auf die hängenden Kennkarten seien die Besucher an Monitor-Stelen zu einer „Lichtspende“ aufgefordert worden. „Mit dem Handy oder einer Taschenlampe angeleuchtet, erschien auf dem Bildschirm ein Portraitfoto einer deportierten Person, deren Name, Beruf und Herkunft. Zusätzlich wurde ein QR-Code eingeblendet, der einen direkten Link zur jeweiligen Person in der WebApp des Projekts beinhaltete.“ Je mehr Menschen an der Installation via Aktivierung teilgenommen haben, desto heller erstrahlte der nach oben offene Innenhof der Porta Nigra zum Gedenken an diese Person. erinnerlicht-trier.de

Auszeichnung Design Talents „Kommunikation im Raum“: Lorenz Fischer, Sophie Fischer, Bastian Franz, Marc Hary, Marian Kost, Leon Morbach, Johann Ober, Sandy Panacek, Vardan Sharma, Julia Wolf. intermediadesign.de/projekte/erinnerlicht, Hochschule Trier, Intermedia Design Professor Daniel Gilgen und Jonas Eiden. Projektbeteiligte: Universität Trier, Fachbereich III – Neuere und Neueste Geschichte: Lena Haase, Alisa Alić, Viktoria Sudmeyer (forschungsstelle-seal.de) und die AG Frieden e. V. Trier.

„Erinnerlicht — Gegen das Vergessen“ 2022 an der Porta Nigra. Foto: Erinnerlicht/Team Waldvideo

KALEIDOSKOP DER ZENSUR — INDEX MONO

„Zensur hat viele Gesichter, aber eines haben sie alle gemeinsam: das Vorenthalten von Informationen. Das passiert im Extremfall auf zwei Arten: durch Schwärzen und durch verschwinden lassen. Ich habe eine Schrift gestaltet, die diese beiden Extreme der Zensur in sich vereint: die Index Mono. Das Ziel der Index Mono ist es, mahnend auf Zensur aufmerksam zu machen“, schreibt Christine Rudi zu ihrer ausgezeichneten Arbeit, die darauf aufmerksam machen soll, wie Zensur uns von der Wirklichkeit entfernt, wenn Bindeglieder verloren gehen, die uns helfen, die Welt zu interpretieren. „Um dem Thema einen Raum zu geben, habe ich ein Buch gestaltet, das die Schriftart in ihrer Anwendung zeigt und einen kaleidoskopischen Blick auf das Thema Zensur wirft. Den Kern des Buches bildet ein visueller Essay mit Fotomaterial, Zeitungsausschnitten, Zitaten, Dokumenten und Bildern, welche immer wieder aktuelle Bezüge und Verknüpfungen zum Vorschein bringen.“ Die Gestaltung spiele mit dem verschwinden lassen oder Verdecken von Informationen. Auf das Zensierte könne immer nur durch dessen Kontext, also das, was zurückbleibt, verwiesen werden. „Kaleidoskop der Zensur – Index Mono“ sammelt das, was das Zensierte hinterlässt: „the Absence of Presence“.

Geschwärzt: Einblicke in das Buch „Index Mono“ von Christine Rudi. Foto: descom/Elias Biscotti

Auszeichnung Design Talents „Design“: Christine Rudi.(behance.net/christinerudi). Hochschule Trier, Kommunikationsdesign, Professor Andreas Hogan.

TIME IS A KILLER

Marina Idacyk, zweite „Darstellerin“ in dem Kurzfilm „Time is a Killer“. Foto: Gloria Hohmeister/Laurin Keul

Der ausgezeichnete Kurzfilm „Time is a Killer“ ist Teil der gleichnamigen Bachelorarbeit von Gloria Hohmeister im Fach Modedesign der Trierer Hochschule, die der Volksfreund bereits vorgestellt hat. Die Modedesignerin greift darin das Vergehen von Zeit auf. Gloria Hohmeister: „Ich hasse die Zeit, will sie ignorieren und verleugnen. Ich versuche alles, schreie sie an, beleidige sie und bin vor allem wütend, weil absolut nichts die Zeit anhalten kann.“ In dem Kurzfilm treffen in einem Waschsalon eine ältere, „geheimnisvolle Dame“ und „eine junge Göre“ aufeinander. „Plötzlich – ein Knall. Blut tropft“, so Hohmeister. Der Kurzfilm erzähle die Geschichte zweier mysteriöser Charaktere, deren Beziehung zueinander offen bleibe. „Es liegt etwas Bedrohliches und zugleich Belustigendes in der Luft, die Stimmung spitzt sich immer weiter zu und der Zuschauer wird schließlich rätselnd zurückgelassen.“

Auszeichnung Design Talents „Bewegtbild“: Gloria Hohmeister, Hochschule Trier, Modedesign, Professor Dirk Wolfes. Projektbeteiligte: Kamera und Schnitt: Gesa Lugner, Kameraassistenz: Lukas Blumann, Musik: Nico Yun Christmann, Nina Fertig, Gesa Lugner, Fotografie: Laurin Keul, Models: Karen Reichelt, Marina Idacyk, Make-up: Arduba Hoti, Assistenz: Malina Ludwig

WO SIND DIE KÜNSTLERINNEN?

„Wo sind die Künstlerinnen“— ein (farb-)starkes Buch, das sich für vergessene Frauen in der Kunst einsetzt von Jessica Frascht. Foto: descom/Elisa Biscotti

Jessica Frascht greift mit ihrem Buch „Wo sind die Künstlerinnen?“ ein altes, aber (leider) immer noch aktuelles Thema in der Kunst auf und schreibt dazu: „Die bekanntesten, berühmtesten und bewegendsten Künstler scheinen immer Männer zu sein. Der Kunstmarkt und die Kunstgeschichte lassen viele Künstlerinnen im Schatten stehen. Wenn man an Kunst denkt, denkt man an Picasso, Van Gogh, Dalí oder Da Vinci. Warum nicht an O‘Keeffe, Af Klint, Bourgeois oder Kusama?“ Mit diesem Buchprojekt habe sie sich auf die Spuren der vergessenen Künstlerinnen begeben. Obwohl sie ein großes, beeindruckendes Werk vorzuweisen haben, seien sie in Vergessenheit geraten. Es sei an der Zeit, den Frauen die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdient haben. Der erste Teil des Buches kläre über die geschichtlichen Hintergründe auf und fragt, warum „wir so wenige Künstlerinnen kennen und wie Frauen in der Geschichte der Kunst positioniert waren“. Im zweiten Teil werden Künstlerinnen unter anderem auf kleinen Postern vorgestellt.Auszeichnung Design Talents „Illustration“: Jessica Frascht (jessicafrascht.com). Hochschule Trier, Kommunikationsdesign, Professorin Henriette Sauvant.