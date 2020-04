Trier Im Corona-Isolationskrankenhaus in Trier ist am heutigen Mittwoch der erste Infizierte aus Trier gestorben.

Ob der 59-Jährige an Vorerkrankungen litt, ist nicht bekannt. Der Mann war nach Auskunft des Brüderkrankenhauses (BKT) bereits am 30. März in das Trierer Corona-Isolationskrankenhaus, das das BKT zusammen mit dem Mutterhaus betreibt, eingeliefert worden. Die Covid-19-Infektion habe bei dem Trierer dann einen schweren Verlauf genommen. Von der Intensivstation des Corona-Krankenhauses wurde der 59-Jährige deswegen nach Ostern in das nahe gelegene Brüderkrankenhaus verlegt. Dort wurde bei dem schwer Erkrankten eine spezielle Beatmungsmethode, die so genannten Ecmo-Therapie, eingesetzt. „Doch leider verlief auch diese Behandlung nicht erfolgreich“, erklärt Brüderkrankenhaus-Pressesprecherin Anne Britten gegenüber dem Trierischen Volksfreund. Am Mittwochmorgen sei der Patient dann schließlich gestorben.