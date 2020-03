Markt : Alles rund ums Nähen im Messepark Trier

Trier (red) Ob Stoffe, Kurzwaren, Nähzubehör oder Schnittmuster, am Samstag, 14. März, von 10 bis 17 Uhr finden Hobbyschneider auf dem Messepark in Trier beim Deutsch-Holländischen Stoffmarkt alles, was das Näh-Herz höher schlagen lässt.



