Markt : Deutsch-Holländischer Stoffmarkt im Messepark

Foto: Expo Event Marketing GmbH

Trier Über 100 kreativ dekorierte und teilweise mit Stoff behangene Stände verwandeln den Messeparkplatz in Trier am Samstag, 28. September, von 10 bis 17 Uhr beim Deutsch-Holländischen Stoffmarkt in ein buntes Paradies für Selbermacher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Das Motto lautet nach wie vor „Näh mal wieder“. Ob nun robuster Doubleface für einen schicken Mantel oder fester Gabardine für einen eleganten Blazer, auf dem Stoffmarkt wird man fündig. Abgerundet wird das Angebot durch eine riesige Auswahl an Schnittmustern und Kurzwaren wie Applikationen, Borten, Nadeln oder Garn.