Trier : Stoffmarkt für Nähbegeisterte im Messepark

Trier Der deutsch-holländische Stoffmarkt gastiert am Samstag, 29. Juni, in Trier. Mehr als 100 kreativ dekorierte Stände bieten auf dem Messeparkplatz Trier Tausende Stoffe an. Weil das Nähen eine Renaissance erlebt und immer mehr Menschen auf der Suche nach individueller Kleidung sind, lautet das diesjährige Motto der Aussteller: „Näh mal wieder!

