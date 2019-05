Vortrag : Deutsch-italienische Kooperation gegen den Linksterrorismus

Trier In ihrer Doktorarbeit hat Laura Di Fabio die deutsch-italienische Zusammenarbeit gegen den Linksterrorismus in den 1970er Jahren untersucht.

Heute um 19 Uhr stellt sie in der Volkshochschule Palais Walderdorff in Trier, Am Domfreihof, Raum 005 das daraus entstandene Buch vor. In dem Buch „Due democrazie, una sorveglianza comune“ geht Laura Di Fabio der Frage nach, ob und wie Italien und die Bundesrepublik Deutschland zwischen 1967 und 1986 in der Bekämpfung des Terrorismus der RAF und der Roten Brigaden zusammengearbeitet haben. An diesem Abend präsentiert sie aber auch wichtige Ergebnisse ihrer Forschungen.