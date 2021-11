Wettbewerb : Deutsche Meisterschaften im Schreinerhandwerk - Eiflerin kämpft um den Titel

Trier Bis Mittwoch treten 14 Landessieger im Tischlerhandwerk gegeneinander an und stellen ihr Können unter Beweis. Unter ihnen die 23-jährige Elisa Hotz aus der Eifel. Der Gewinner wird Deutschland bei den Weltmeisterschaften in Lyon vertreten. Wie ergeht es der Bautischlerin?

„Wir freuen uns als Ausrichter und sehen es als Wertschätzung an, dass der Wettbewerb in Trier stattfindet“, sagt HWK-Präsident Rudi Müller. In Trier werden immerhin 240 Auszubildende im Holzbereich unterrichtet. Müller selbst war vor mehr als 50 Jahren in einer ähnlichen Situation, als auch er als Landesbester an dem Wettbewerb teilgenommen hat. „Hier kämpfen die Besten um den Titel, das ist eine grandiose Leistung. Und im Vergleich zu früher liegen hier beim Niveau Welten dazwischen“, sagt der Schreinermeister anerkennend.