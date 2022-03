Wettbewerb Deutscher Gastro-Gründerpreis : Ist Flieten Franz Deutschlands bestes Start-Up in der Gastronomie?

Trier Gewinnt Maximilian Laux mit Flieten Franz einen deutschlandweiten Gastro-Wettbewerb? Zumindest hat der Trierer es mit seinem Konzept bereits unter die letzten Fünf geschafft. Was dies mit Tim Mälzer zu tun hat und wieso der Blick nach Hamburg geht.

Der Besitzer der Fressbude (so die eigene Bezeichnung seiner Imbissbude mit Zelt) in Trier-Nord war in den vergangenen Wochen öfter in den Schlagzeilen, als es ihm lieb war. Dabei ging es vor allem um Streitigkeiten zwischen Laux und seinem Vermieter (die Geschichte und die Entscheidung vor Gericht lesen Sie hier). Letztlich konnte sich Laux dennoch freuen: Sein Imbiss darf bis zum nächsten Jahr am alten Standort weiter betrieben werden. Und wer ihm auf Facebook folgt, der weiß, dass er schon Pläne für den Umzug hat.