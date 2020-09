Verkehr : Grüner Pfeil erlaubt Abbiegen bei roter Ampel

Trier Dezernent Andreas Ludwig weist auf die neue Regelung an der Kreuzung Arnulfstraße auf der Weismark in Trier hin.

(red) Bei Rot über die Ampel fahren? An der Kreuzung Arnulfstraße in Richtung Aulstraße ist dies seit Anfang der Woche möglich – jedoch nur, weil ein ganz bestimmtes Verkehrsschild an der Ampel neben dem Rotlicht angebracht wurde: Ein grüner Pfeil auf schwarzem Hintergrund, der es Autofahrern erlaubt, rechts abzubiegen – auch wenn die Ampel rot ist. Die Vorteile liegen laut Georg Gulla vom städtischen Tiefbauamt auf der Hand: Die Wartezeit an der Ampel wird verkürzt, der Verkehr fließt schneller, wodurch sich auch der Rückstau hin zum Mattheiser Weiher verkürzt. Baudezernent Andreas Ludwig überzeugte sich von der neuen Verkehrsregelung und wurde zugleich als „Verkehrspolizist“ tätig: Er machte die Verkehrsteilnehmer, die nach rechts abbiegen wollten und an der roten Ampel hielten, darauf aufmerksam, dass sie fahren dürfen und nicht warten müssen bis es grün ist.