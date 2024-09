Länderspiel in Trier Das gab’s noch nie! DFB zieht’s im Dezember in die Arena

Aber das was jetzt kommt, am 18. Dezember, das gab’s in Trier noch nie: Dann schickt der Deutsche Fußball Bund seine Futsal-Nationalmannschaft an die Mosel. Das ist die offizielle Hallenfußball-Variante des Weltverbands FIFA. Das deutsche Männer-Team spielt dann im ersten Heimspiel der EM-Qualifikation gegen Zypern. Nun ist die schnelle Hallenvariante des Fußballs vor allem in Südamerika eine richtig große Nummer - schon Pelé hatte wohl in der Kindheit mit Futsal begonnen, auch Messi, Ronaldo oder Ronaldinho. Das erste DFB-Länderspiel im Futsal ging aber erst im Dezember 2015 über die Bühne. Seit 1996 werden Europameisterschaften im Futsal ausgetragen, die nächste Endrunde findet 2026 statt.