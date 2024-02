Sucht hat viele Gesichter Wie süchtig bin ich? Suchtberatung bei der Diakonie – jetzt auch online

Die Idee des Dry January stammt aus England und hat sich in den vergangenen Jahren auch hierzulande verbreitet. Dahinter steckt: Menschen starten gesund ins neue Jahr, im ersten Monat des Jahres verzichten sie auf Alkohol. Dies sei auch für alkoholkranke Menschen machbar, je nach Trinkertyp. „31 Tage auf Alkohol verzichtet zu haben, gibt dann häufig die Legitimation weiterzutrinken“, sagt Sozialpädagogin Lena Siegismund von der Suchtberatungsstelle der Diakonie in Trier. So wie ihre Kolleginnen, die Psychologinnen Soi Papanastasiou und Melanie Alsmeyer, berät sie in der Theobaldstraße 10 in Trier Menschen, die nach Alkohol, Drogen, Glücksspielen oder Medikamenten süchtig sind. Oder Angehörige, Arbeitgeber und Freunde, die Rat suchen, weil sie eine Sucht beim Partner, dem Mitarbeiter oder dem Freund vermuten.