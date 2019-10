Führerschein : Diakonisches Werk bereitet mit Kurs auf MPU vor

Trier Wer mit 1,6 Promille Alkohol im Blut oder bei niedrigen Promillezahlen mehrfach im Straßenverkehr auffällt, muss zu einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU), um seinen Führerschein wieder zu erlangen.

In Beratungsgesprächen und Gruppenstunden bereitet das Diakonische Werk Trier gGmbH auf eine MPU vor. „Wie läuft eine MPU ab? Was muss ich verändern, damit ich meine Chancen verbessere? Darf ich noch Alkohol trinken oder muss ich abstinent leben? Wie kann ich nachweisen, dass ich keine Drogen mehr konsumiere?“ diese und weitere Fragen werden in dem Kurs erörtert.