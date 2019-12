Ausstellung : Ausstellung zur Entdeckung des Unsichtbaren

Trier Dialog im Dunkeln ist eine Ausstellung zur Vermittlung nichtvisueller Kultur. Blinde und sehbehinderte Menschen führen die Teilnehmer in Kleingruppen durch vollkommen lichtlose, szenisch gestaltete Räume.

Umgeben von völliger Dunkelheit entdecken sie die Welt mit ihrem Gehör, Geruchs- und Tastsinn, erforschen Gegenstände des Alltags vollkommen neu, ohne sie zu sehen. Situationen, die Besucher kennen, werden im Dunkeln zu einem Abenteuer und jeder Schritt zu einem Erlebnis. Die Erfahrungsräume werden in einer Gruppe von bis zu acht Personen betreten. Geführt werden die Teilnehmer von sehbehinderten und blinden Menschen, die sich bestens im lichtlosen Raum auskennen. Treffpunkt ist an der Pfarrkirche St. Paulus, Paulusplatz Trier. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags, auch an den Feiertagen, 9.30 bis 18.30 Uhr. Die Tickets sind für 13,20 Euro unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996 erhältlich. Die Besichtigung ist nur im Rahmen einer Führung möglich (Beginn halbstündlich).