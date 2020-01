Diavortrag : Diavortrag über Kampanien im Seniorenbüro Trier

Trier In seinem Diavortrag „Glückliches Kampanien!?“ berichtet Wolfgang Redwanz am Mittwoch, 29. Januar, 15.30 Uhr, im Seniorenbüro Trier, über die Landschaft von Kampanien. Urlaub in Kampanien ist ein Fest für alle Sinne.

In dieser Region finden sich die schönsten Abschnitte Italiens, der weltberühmten Amalfiküste. Gleich nebenan finden sich mit Capri, Ischia und Procida die beliebtesten Inseln Italiens. Antike Stätten wie Pompeji, Herculaneum und Paestum locken jährlich Millionen von Interessierten an. Wolfgang Redwanz gibt den Zuhörern in seinem Vortrag viele Eindrücke von seinen Reisen. Er erzählt aus der antiken Geschichte des Landes, von den Italienreisen Goethes, der Italien oft und gerne bereist hat, genau wie wir dies seit den 60er Jahren tun. Wolfgang Redwanz beschreibt aber auf der anderen Seite auch die negativen Folgen, die die Touristenströme verursachen können. Die Veranstaltung ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.