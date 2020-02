Konzert : Eine Hommage an den Blues in Zemmer

Foto: Rich Serra

Zemmer-Rodt (red) Die 32/20 Blues Band spielt am Freitag, 7. Februar, um 19.30 Uhr im Café Am Eifelsteig in Zemmer-Rodt. Seit 20 Jahren ist die Band „on the road“ und begeistert mit ihrer Hommage an den Blues – interpretiert mit der geballten Kraft des Rock – nicht nur Fans des traditionellen Blues, sondern bringt mit ihrer Show auf diversen Festivals auch eingefleischte Rocker, Punker und Elektro-Jünger zum Tanzen.