Schule : Trierer Schüler quizzen im Fernsehen

Trier Die 7d des Humboldt-Gymnasiums tritt bei der Sendung „Die beste Klasse Deutschlands“ an und fiebert der Ausstrahlung am Dienstag entgegen. Das Protokoll eines aufregenden Drehtags.

Die Klasse 7d des Humboldt-Gymnasiums hat geschafft, wovon viele Sechs- und Siebtklässler in Deutschland träumen: Die 27 Schüler wurden als eine von bundesweit 32 Schulklassen für die Fernsehsendung „Die beste Klasse Deutschlands“ ausgewählt. Für die aktuelle Staffel der Show, laut eigener Aussage das größte Schulquiz Deutschlands, hatten sich mehr als 750 Klassen beworben. Dazu mussten sie jeweils ein möglichst originelles Video drehen. Da den diesjährigen Quizgewinnern eine Reise nach Rom winkt, ging es in dem Video der Trierer Gymnasiasten um einen Römer. Er wähnt sich in Rom, befindet sich allerdings in Trier. Mit Hilfe der Klasse meistert er auf außergewöhnliche Art das Problem, nach Hause zu kommen. Mit dieser Idee schafften es die Trierer tatsächlich in die Fernsehsendung des Kinderkanals Kika. Anfang April, kurz vor den Schulschließungen, traten sie gegen eine siebte Klasse aus dem niedersächsischen Hildesheim an. Die Aufzeichnung wird am kommenden Dienstag ausgestrahlt. Die Verfasserin dieses Artikels ist Schülerin der Klasse 7d am HGT und berichtet vom aufregenden Drehtag in Köln.