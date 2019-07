Bildung : „Abiertour“ mit Maß und Zielen

Schweich/Trier Die 44 Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums für Gestaltungs- und Medientechnik verabschieden sich mit einer Multimedia-Show. Besonders freuen kann sich Absolvent Maximilian Wolff.

„Abiertour – Nur die Maß hat 1,0!“ Unter diesem Motto haben die 44 Abiturienten der BBS Gestaltung und Technik Trier im Bürgerzentrum Schweich ihren Abschluss gefeiert. Dabei bewiesen sie ihre Medienkompetenz: Mit Videos, Fotos, Musik und Tanz inszenierten sie in einer Multimedia-Show effektvoll ihre dreijährige Schulzeit am Beruflichen Gymnasium für Gestaltungs- und Medientechnik. So erhielten die Eltern einen Eindruck vom Schulalltag. Tabea Biewen und Sebastian Gallo moderierten den Abend.

Informatik-Stammkurs: Dzikowski Julia (Edingen), Kastura-Sahl Philipp (Trier), Klein Jan (Pickließem), Mikolajczyk Kamil (Konz), Pletz Paul (Tawern), Schmalz Viktoria (Osburg), Schmitt Angelina (Fell), Schwickerath Hannah (Trier) und – last but not least – Steevens Nicki (Konz).