Vortrag : Vortrag über die alte Igeler Pfarrkirche

Igel Obwohl sie durch ihre Lage über dem Ort die Landschaft genauso prägt wie das berühmte römische Grabmal, ist die alte Igeler Pfarrkirche doch viel weniger bekannt. Sie ist aber gleichfalls ein bedeutendes Kultur- und Kunstdenkmal mit einer über 800 Jahre zurückreichenden Baugeschichte.

Ganz exemplarisch kann man an ihr die Veränderungen ablesen, die sich in dieser langen Zeit im Bereich der Kunst, Architektur und Liturgie vollzogen haben.

Der Förderverein Alte Kirche Igel hat in Dr. Fachbach einen Referenten gefunden, der sich auf dem Gebiet der historischen Kirchenarchitektur einen Namen gemacht hat. Er wird am Mittwoch, 26. Juni, im Gasthaus Löwen in Igel, um 19 Uhr darüber referieren.