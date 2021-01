Kostenpflichtiger Inhalt: Meinung : Die Ampel zeigt Grün für den Schießgraben

Foto: TV/Schramm, Johannes

Noch legt die Corona-Pandemie die Kulturszene in Ketten. Aber wenn Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Workshops, Partys wieder über die Bühne gehen dürfen, wird es – hoffentlich – so sein wie in den alten Natur-Dokus im Fernsehen: Nach monatelanger Dürre fällt der erste Regen, und die ausgetrocknete Steppe verwandelt sich – dank Zeitrafferaufnahme – in Sekundenschnelle in eine grüne, blühende und lebendige Landschaft.