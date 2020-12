Sport : Pfützen- und Staubwolken-Zeit in Olewig geht zu Ende

Pfützen- und Staubwolken-Zeit in Olewig geht zu Ende

Der Vorsitzende des Olewiger Sportvereins Peter Terges (vorne) freut sich mit Bürgermeisterin Elvira Garbes (vorne, Zweite von rechts), Olewigs Ortsvorsteherin Petra Block (Zweite von links), ADD-Vizepräsidentin Begoña Hermann (links) und weiteren Beteiligten über die Arbeiten auf dem Sportplatz Olewig, der in einen Naturrasenplatz umgewandelt wird. Foto: TV/Presseamt der Stadt Trier

Trier-Olewig Die Arbeiten für den Naturrasenplatz des Orts haben begonnen. Bespielbar soll er im Herbst 2021 sein. Das freut nicht nur den Sportverein.

Mehr als 20 Jahre lang hat Peter Terges, Erster Vorsitzender des SV Olewig, auf diesen Tag warten müssen. Am Dienstagmittag war es dann soweit: Verantwortliche kamen zum offiziellen Spatenstich anlässlich der Umwandlung des Olewiger Tennenplatzes in einen Naturrasenplatz.

Die für Sport zuständige Dezernentin Elvira Garbes erzählte beim Ortstermin auf dem Sportplatz, auf dem die Arbeiten bereits begonnen haben, eine Anekdote vom Tag ihrer Wahl zur Bürgermeisterin Triers im November 2017: Obwohl sie das Amt noch gar nicht innehatte, sei sie damals schon von Peter Terges – den sie seinerzeit noch nicht kannte – im Rathausfoyer auf den miserablen Zustand des Platzes in Olewig angesprochen und darauf aufmerksam gemacht worden, dass dort was getan werden müsse.

Tatsächlich befand sich der 1978 gebaute Tennenplatz in einem schlechten Zustand: Nach starkem Regen stand das Wasser darauf, und bei trockenem Wetter im Sommer spielten die Sportlerinnen und Sportler nicht selten in Staubwolken. Dies bescherte dem SV Olewig erhebliche Nachteile gegenüber anderen Sportvereinen, die über modernere Plätze verfügen. Dennoch schaffte es der Verein, dessen Vorsitzender Terges seit 22 Jahren ist, die Mitgliederzahl sogar zu steigern, wie Bürgermeisterin Garbes in ihrer kurzen Ansprache betonte.