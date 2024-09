Inflation in Luxemburg Wann die nächste Index-Erhöhung für Grenzgänger kommt

Manch ein deutscher Gewerkschafter in Deutschland mag sich die Augen reiben: In Luxemburg erhalten alle Beschäftigten und auch Ex-Arbeitnehmerinnen und Ex-Arbeitnehmer in Rente – und damit auch alle (ehemaligen) Grenzgängerinnen und Grenzgänger – ab einer gewissen Steigerung des Verbraucherpreisindexes eine automatische Lohnerhöhung von 2,5 Prozent. Ohne Streik, ohne Verhandlung.