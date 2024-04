Sechs Männer, eine Leidenschaft Superscamp covert Songs von Supertramp

Sven Thiedecke, 61, wohnt in Farschweiler. Alle zwei Wochen fährt er vom Hochwald nach Trier, um das zu tun, was er seit vier Jahrzehnten liebt: Musik machen. Tagsüber arbeitet er als Keyaccount Manager, doch am Keyboard entfaltet er seine wahre Leidenschaft. Seine Fähigkeiten im Videodreh und -schnitt haben der Cover-Band zu ihrem heutigen Erfolg verholfen. Ihre Konzerte in der Region sind stets ausverkauft.